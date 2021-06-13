البطولة الاحترافية.. الوداد الرياضي يعزز مركزه في الصدارة بفوزه على حسنية أكادير

2021-06-13 / 9:54 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

عزز فريق الوداد الرياضي مركزه في الصدراة، بفوزه على مضيفه حسنية أكادير بخمسة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير لأكادير، برسم مؤجل الدورة ال19 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم .

وسجل خماسية الوداد الرياضي كل من وليد الكرتي في الدقيقة 38 ومؤيد اللافي في الدقيقة 59 وأشرف داري في الدقيقة 74 وسايمون مسوفا في الدقيقة 89 وأيوب الكعبي من ضربة جزاء في الدقيقة 90، بينما سجل أهداف الحسنية كل من أشرف داري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4 ويوسف الفحلي من ضربة جزاء في الدقيقة 56 وأيوب الملوكي في الدقيقة 62.

وعزز الوداد الرياضي بهذا الفوز صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما توقف رصيد حسنية أكادير في 28 نقطة محتلا بها المركز الثامن

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