إطار مهني جديد يرى النور بتطوان يسمى منتدى المحامين الباحثين

2021-06-13 / 9:16 مساءً
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هية بريس- تطوان

شهد فندق لابالوما بتطوان مساء يوم السبت 12 يونيو 2021 تنظيم الجمع العام التأسيسي لمنتدى المحامين الباحثين حضره عدد من الأساتذة والأكاديميين وكان من بينهم المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الدكتور شريف الغيام ضيف شرف ،والنقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان نور الدين الموسوي.

هذا وقد ترأس اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي الأستاذ محمد المقدم الذي تقدم بكلمة افتتاحية مبرزا الهدف من تأسيس المنتدى وهو العناية بالبحث العلمي في صفوف المحاميات المحامين، والذي سيشكل قفزة نوعية تخدم مهنة المحاماة .

من جهة أخرى قدم الأستاذ عمر بنتحايكت القانون الأساسي للمنتدى وتمت المصادقة عليه بالاجماع ، لينتقل الجمع العام لانتخاب المكتب التنفيذي والذي جاءت تشكيلته على الشكل التالي :
الرئيس : ذ. حمزة اكوييس
نائب الرئيس: ذ. محمد المقدم
نائبة الرئيس: ذة. وفاء الخمليشي
نائب الرئيس: ذ. محمد العربي بنعليلو
أمين المال: ذ. عمر بنتحايكت
نائبة أمين المال: ذة. هند المقدم
المقرر: ذ. محمد أشكور

نائب المقرر: ذ. سفيان الرزاقي المستشارين: ذ. محمد لخنيفري – ذ. المهدي الشعرة – ذة. نجلاء الحراق – ذ. خالد مصلح – ذ. أنوار الحمراني – ذ. أنوار السلفاتي- ذ. جمال زيدان – ذ. بلال أضرضور – ذ. جلال العيساوي

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