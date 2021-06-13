تعليمات ملكية بتسهيل المساطر الجمركية والصحية خلال استقبال “مغاربة الخارج”

هبة بريس- الرباط

أمر الملك محمدالسادس، اليوم الأحد، بوضع ترتيبات لاستقبال المغاربة القادمين من الخارج، تزامنا مع تخفيف إجراءات اغلاق الحدود.

وقال بلاغ للديوان الملكي، أن الملك أعطى تعليماته لمؤسسة محمد الخامس للتضامن ، لوضع ترتيبات خاصة للمواكبة رهن إشارة افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على متن البواخر التي تؤمن العبور وذلك لضمان استفادتهم من ظروف مثلى خلال العبور والوصول.

وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة, وذلك في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك، أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

كما دعا جلالة الملك كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.

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