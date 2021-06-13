“لارام” تطلق أسعارا تفضيلية لفائدة مغاربة العالم

هبة بريس- الرباط

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية، إطلاق أسعار تفضيلية لرحلات جديدة بغية تسهيل عبور أفراد الجالية المغربية، في خطوة تأتي تفاعلا مع التعليمات الملكية التي تولي أهمية كبرى لمغاربة العالم.

وطرحت شركة “لارام” أثمنة تفضيلية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من أجل تسهيل عملية عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف.

وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة, وذلك في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك، أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.

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