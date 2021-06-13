إسلاميو الجزائر يعلنون فوزهم بالانتخابات والجنرالات يسحبون اعتماد “فرانس 24”

2021-06-13 / 6:39 مساءً
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هبة بريس- وكالات

يبدو أن المشهد السياسي بالجزائر مقبل على تطورات كبيرة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد ، بعدما أعلن اسلاميو الجارة الشرقية تصدرهم للانتخابات التي شهدت مشاركة جد ضعيفة.

وأعلنت حركة مجتمع السلم “حمس” فوزها في أغلب المحافظات، وأيضا في الخارج في الانتخابات النيابية المسبقة التي شهدتها الجزائر يوم أمس السبت.

ونشر رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بيانا على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” جاء فيه “تؤكد حركة مجتمع السلم بأنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية”، وأعرب عن شكره للناخبين الذين منحوا مرشحي الحركة أصواتهم بقوله “ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه”.

كما قررت الجزائر سحب اعتماد قناة “فرانس 24” بسبب ما أسمته “التحامل المتكرر” للقناة الإخبارية “على الجزائر ومؤسساتها”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا الى “تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد”.

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