كمين يطيح بمروج مخدرات بطنجة

2021-06-13 / 5:53 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ، ليلة يوم امس السبت 12 يونيو ، من توقيف شخص يبلغ من العمر ( 32 سنة) يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة و ترويج مخدر الشيرا .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حومة السانية بحي بئر الشيفا ” و هو من ذوي السوابق العدلية ، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي عن العثور بحوزته على مجموعة 4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا منها ما هو معد للبيع و ميزان و مبلغ مالي حصيلة عمليات البيع .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة

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