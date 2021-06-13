مصرع رجل وطفلين في اطلاق نار بايطاليا

2021-06-13 / 5:17 مساءً
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عبد اللطيف الباز- هبة بريس

اهتزت قبل قليل ساكنة بلدة أرديا ضواحي العاصمة الإيطالية روما وبالضبط على مستوى شارع “ديلي أستري ” على فاجعة حقيقية عندما أقدم مجهول على إطلاق الرصاص الحي ما تسبب في وفاة رجل مسن وطفلين، بالشارع العام .

ووفقا لما علمته جريدة ” هبة بريس” ، فقد جرى إطلاق النار على الشقيقين أثناء لعبهما بالقرب من منزل الجاني بينما كان الرجل المسن البالغ من العمر 84 عامًا مارا على دراجته أثناء ارتكاب الجريمة.

وحسب ذات المصدر فقد مكنت المعطيات الأولية من تحديد هوية مرتكب هذا الهجوم المسلح البالغ من العمر35 عامًا والذي حاول الابتعاد عن مسرح الجريمة ،لكن كفاءة المحققين مكنت من تحديد هويته واعتقاله داخل شقته ببلدة “أرديا”. ضواحي روما بعدما تجند رجال الشرطة من “أرديا” و”أنزيو” و”بوميتسيا” لتوقيف المجرم فور توصلهم بخبر إطلاق النار .

وتبعا للمصدر ذاته، فلا توجد علاقة بين الضحايا الثلاثة والقاتل، ولاتوجد أيضا روابط عائلية بين الشقيقين الضحيتين والضحية الأخرى (الرجل المسن).ولفك لغز هاته الجريمة النكراء ، يحاول المحققون إعادة بناء ما حدث صباح اليوم لتحديد الدافع وراء إقدام الجاني على إطلاق النار الضحايا بهاته الطريقة البشعة.

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