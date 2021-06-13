اندلاع حريق بسوق الجملة بسطات يستنفر السلطات

2021-06-13 / 4:44 مساءً
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محمد منفلوطي- هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس ان حريقا مهولا اندلع صباح اليوم الأحد بسوق الجملة بمدينة سطات، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين صفوف مختلف الاجهزة الامنية بسطات ومعها عناصر الوقاية المدنية وتجار السوق دون تسجيل خسائر في الارواح.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق تسبب في انفجار قنينة للغاز من الحجم الكبير مخلفا حالة من الهلع بين صفوف مرتفقيه، والساكنة المجاورة.

عناصر الوقاية المدنية التي يوجد مقرها على بعد مترات قليلة من مكان الحادث، انتقلت الى عين المكان لاخماد الحريق، فيما تكلفت فرق البحث والتحري بفتح تحقيق فوري في الواقعة للوقوف عن اسباب اندلاع الحريق تفاديا لتكراره مجددا، وهو التحقيق الذي تم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وللاشارة فسوق الجملة هذا بقلب مدينة سطات يعد القلب النابض للمدينة والمساهم الرئيسي في تحريك عجلة اقتصادها، والمزود الأساس لمختلف الباعة الجائلين وتجار الجملة، إلا أنه يظل يعاني من ضعف بنيته التحتية على الرغم من بعض الاصلاحات والاشغال الذي طالته.

وغير بعيد عن مقره، يتواجد السوق الاسبوعي المعروف بسوق الأحد، وسوق السبت موطن الكسابة وتجارة المواشي والدواب، هذا السوق الاسبوعي الذي يعاني بدوره الويلات بسبب ضعف بنياته التحتية وانتشار الازبال والنفايات الكريهة، ناهيك عن الاتربة المتطايرة وقطعان الكلاب الضالة، وكلها مظاهر تؤثت مشهده العام في غياب التفاتة مسؤولة لاصلاح وتسهيل الولوج الى اروقته.

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