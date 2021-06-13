الجالية المغربية في قطر تثمن عاليا المبادرة الملكية بتسهيل عودة أبناء المهجر إلى أرض الوطن

هبة بريس- و م ع

ثمنت رابطة الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر، التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للسلطات المعنية، قصد العمل على تسهيل عودة أبناء الجالية المقيمة بالخارج إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة.

وعبرت الرابطة في بيان اليوم الأحد عن “اعتزازها بهذه المبادرة الملكية السامية التي تضمنت أوامر سامية لكل المتدخلين والفاعلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة، تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها، وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة (كوفيد -19)”.

كما ثمنت دعوة جلالة الملك الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة، مؤكدة أن هذه الالتفاتة تجسد العناية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج.

وعبرت الرابطة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك على هذه المبادرة السامية، مجددة اعتزازها وفخرها بالإنجازات التي حققتها المملكة ، تحت قيادة جلالته الحكيمة، في مواجهة وباء فيروس كورونا، مما جعل المملكة من أنجح البلدان على الصعيد العالمي في التصدي لهذه الجائحة ومحاصرتها.

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