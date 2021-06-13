الحكومة تلغي “الترخيص المسبق” لولوج مغاربة المهجر إلى التراب الوطني

هبة بريس- الرباط

قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي بتحيين شروط ولوج التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة “ب”:

وبحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية :”‏لا يحتاج المواطنون المغاربة المقيمون بالبلدان المدرجة في القائمة “ب” إلى ترخيص مسبق للولوج إلى التراب الوطني ويتوجب عليهم الإدلاء باختبار(PCR) سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام داخل مؤسسة فندقية.”

وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة, وذلك في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك، أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.

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