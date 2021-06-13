بطولة باريس للكراطي.. المغربية ابتسام سادني تحرز ذهبية وزن أقل من 61 كلغ تباري و تتأهل إلى أولمبياد طوكيو

2021-06-13 / 2:48 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

أحرزت البطلة المغربية ابتسام سادني الميدالية الذهبية لوزن أقل من 61 كلغ تباري في رياضة الكاراطي، خلال مشاركتها اليوم السبت في فعاليات دوري باريس المفتوح للعبة، لتتأهل رسميا إلى منافسات أولمبياد طوكيو.

و جاء تأهل ابتسام سادني عقب تصدرها مجموعتها برسم الدور النهائي بخمس نقاط جمعتها من فوزين وتعادل حيث انتصرت سادني في المباراة الاولى على الكازاخستانية سانيا كازاخوفا ،قبل ان تتعادل مع الاوكرانية انيا سيروجينا ،و تفوز في المباراة الثالثة على الفينزويلية كلودي مار .

و يقام دوري باريس المفتوح الذي يعتبر اخر محطة تأهيلية لاولمبياد طوكيو بمشاركة 494 لاعبا يمثلون 98 دولة.

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