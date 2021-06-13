بحضور نزار بركة، رئيس النهضة البركانية يترشح للانتخابات البرلمانية بإسم حزب الاستقلال

احمد مساعد - هبة بريس

أعلن رسميا رئيس النهضة البركانية حكيم بنعبدالله، ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة وكيلا للائحة لحزب الاستقلال بدائرة بركان.

وجاء إعلان ترشح بنعبدالله خلال تجمع خطابي للأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة اليوم الأحد 13 يونيو الجاري بأحد قاعات الأفراح بمدينة بركان، بحضور منسق جهة الشرق ومنسق جهات الأقاليم الجنوبية ومفتشي الحزب وتمثيلية المنظمات الموازية له .

وبهذا الترشيح، يدخل حزب الاستقلال بكفاءة شبابية غمار الانتخابات بشكل قوي بمدينة بركان لينافس باقي الأحزاب المنافسة على مقاعد الغرفة الأولى والجماعية.

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