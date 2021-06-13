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قمة مجموعة السبع تنتقد الصين وتدعو لمواصلة التحقيق في منشأ كورونا

2021-06-13 / 1:02 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أكدت وكالة “رويترز” أن البيان الختامي لقمة مجموعة السبع (G7) التي تختتم أعمالها بكوروال البريطانية يضم انتقادات بحق الصين ويدعو لمواصلة التحقيق الدولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا.

وأشارت “رويترز” أن دول G7 تعهدت أيضا في البيان الختامي بالتبرع بمليار جرعة من اللقاح ضد كورونا خلال العام المقبل، والعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين G20 ودول أخرى، على زيادة هذه المساهمة خلال الأشهر المقبلة

وبعد اختتام أعمال القمة، سيتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد ظهر اليوم، إلى قلعة ويندوز للقاء الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يغادر إلى بروكسل.

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