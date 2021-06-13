فيلم ” عائشة ” للمخرج زكرياء نوري يمثل المغرب في الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية

2021-06-13 / 12:29 مساءً
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هبة بريس-

يمثل فيلم “عائشة” للمخرج المغربي الشاب زكرياء نوري، المغرب في فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة التي ستقام ما بين 16 و 22 من الشهر الجاري، ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

ويحكي الفيلم الذي لعبت فيه الممثلة نسرين الراضي، دور البطولة، إلى جانب العديد من الممثلين منهم نجاة الصقلي وتوفيق المويني ورؤوف الصباحي، قصة فتاة تحاول مواجهة صعوبة الحياة وتكافح من أجل توفير لقمة العيش لها ووالدتها طريحة الفراش بأية وسيلة.

وسبق للفيلم أن توج بجائزة أفضل عمل ضمن فعاليات مهرجان “ميزوبوتاميا” للفيلم القصير بهولندا العام الفارط.

كما تم اختياره لتمثيل المغرب و إفريقيا و الشرق الأوسط في عدة مهرجانات دولية بالعديد من الدول منها النمسا، وايرلندا، والسويد، واليونان، والأرجنتين، ليحط الرحال بعدها بالهند ضمن فعاليات مهرجان “دارامشالا”.

وضمن نفس المسابقة سيتم عرض 15 فيلما آخر ، أبرزها “إل يمانسو” (كولومبيا) و “كومبارس” (التشيك) و “عمل ألماني جيد” (ألمانيا) و “ليلة واحدة” (بولندا)، و”الست” من السودان، و”بنت وردان (الكويت). وتشهد دورة هذه السنة مشاركة 78 فيلما من 50 دولة، تتبارى على مختلف جوائز المهرجان وهي مسابقة أفلاح التحريك ومسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ةومسابقة الأفلام التسجيلة القصيرة ومسابقة الافلام الروائية القصيرة.

وتكرم دورة هذه السنة العديد من الفناين المصريين أبرزهم الراحلة رجاء الجداوي والناقد كمال رمزي والفنانة صفية العمري والفنان احمد بدير والمخرجة الراحلة فايزة حسين.

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