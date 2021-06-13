القطار ينهي حياة أربعينية بالقصر الكبير

2021-06-13 / 12:03 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقيت سيدة في الأربعينيات من العمر، مصرعها، مساء أمس السبت، بعد أن ألقت بنفسها أمام قطار بمدينة القصر الكبير.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالكة وضعت حدا لحياتها باعتراض قطار على مستوى حي “عزيب الرفاعي” بمدينة القصر الكبير ، ما أدى الى وفاتها على الفور.

وفور أخذها علما بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والأمن والسلطات العمومية إلى عين المكان للوقوف على حيثيات وملابسات الحادث، في ما تم نقل بقايا السيدة لمستودع الأموات.

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