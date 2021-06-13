أمانة “المصباح” تعلن تشبثها بالرميد وتدعوه للاستمرار

2021-06-13 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، عن تشبثها بمصطفى الرميد بعد تلميحه في رسالة “مبهمة” برغبته في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي.

وجاء في بلاغ لأمانة المصباح :”في الشأن التنظيمي وعلاقة بما عبر عنه الأستاذ المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية، وتدعوه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.”.

وكان القيادي عن حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، قد وجه رسالة “مبهمة” إلى زملائه بالحزب نشرها بحسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ” سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.. وبعد، فقد غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لاحاجة لذكرها.”

ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، يضيف الرميد، “فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ماأنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح. “

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