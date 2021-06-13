تغريم رئيس البرازيل بسبب الكمامة

2021-06-13 / 11:06 صباحًا
0
هبة بريس- وكالات

فُرضت على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت غرامة قدرها نحو مئة وثمانية دولارات لمشاركته، بدون وضع كمامة أو اتّخاذ إجراءات وقائيّة، في تجمّع لراكبي درّاجات ناريّة في ولاية ساو باولو.

وشارك الآلاف من سائقي الدرّاجات الناريّة في هذا التجمّع السبت في ساو باولو. وقاد الرئيس اليميني المتطرّف المسيرة واضعاً خوذة مفتوحة وبدون قناع، في انتهاك للقوانين المعتمدة في الولاية.

وقالت سلطات ولاية ساو باولو إنّها فرضت على كلّ من بولسونارو ونجله إدواردو عضو الكونجرس ووزير البنية التحتيّة تارسيسيو غوميز غرامة قدرها نحو 108 دولارات لعدم وضع كمامات وعدم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التجمّع.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قمة مجموعة السبع تنتقد الصين وتدعو لمواصلة التحقيق في منشأ كورونا

قمة مجموعة السبع تنتقد الصين وتدعو لمواصلة التحقيق في…

2021-06-13 / 1:02 مساءً
Photo of أشبه بالخيال.. صياد يروي تجربته بعد أن ابتلعه حوت لمدة 40 ثانية

أشبه بالخيال.. صياد يروي تجربته بعد أن ابتلعه حوت…

2021-06-13 / 9:29 صباحًا
Photo of فرنسا.. 30 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

فرنسا.. 30 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

2021-06-13 / 9:00 صباحًا
Photo of العثور على 20 مهاجرا من بنغلاديش في شاحنة

العثور على 20 مهاجرا من بنغلاديش في شاحنة

2021-06-12 / 10:32 مساءً
Photo of بيان مصري شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

بيان مصري شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد…

2021-06-12 / 10:10 مساءً
Photo of منظمة التجارة العالمية تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

منظمة التجارة العالمية تدعو للإسراع بتوفير لقاحات كورونا للدول…

2021-06-12 / 9:34 مساءً
Photo of انتخابات الجزائر.. عنف وتخريب في مراكز اقتراع

انتخابات الجزائر.. عنف وتخريب في مراكز اقتراع

2021-06-12 / 9:22 مساءً
Photo of المؤبد لمغربي قتل شريكته وابنها بطريقة بشعة باسبانيا

المؤبد لمغربي قتل شريكته وابنها بطريقة بشعة باسبانيا

2021-06-12 / 6:59 مساءً
Photo of أمام صدمة مقاطعة الانتخابات.. الرئيس الجزائري نسبة المشاركة لاتهم !

أمام صدمة مقاطعة الانتخابات.. الرئيس الجزائري نسبة المشاركة لاتهم…

2021-06-12 / 6:50 مساءً
Photo of بسبب سرقته مبلغا ماليا لعمه.. مصري يضرب طفله “حتى الموت”

بسبب سرقته مبلغا ماليا لعمه.. مصري يضرب طفله “حتى…

2021-06-12 / 1:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق