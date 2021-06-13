الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن

2021-06-13 / 10:53 صباحًا
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هبة بريس- الرياضة

أصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الأحد، بيانا كشف فيه آخر تطورات حالة نجم المنتخب الأول، كريستيان إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت.

وقال الاتحاد الدنماركي، إن لاعب الوسط إريكسن، لا يزال في المستشفى، وإن حالته مستقرة.

وأضاف الاتحاد الدنماركي عبر موقع “تويتر”: “تحدثنا صباح اليوم (الأحد) إلى كريستيان إريكسن، الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب. حالته مستقرة، ولا يزال في المستشفى من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص”.

وسقط إريكسن على أرض الملعب مغشيا عليه، دون تدخل من أحد، وأثار حالة من الرعب، وتوقفت مباراة الدنمارك وفنلندا، وتم تعليقها لفترة، ونقل اللاعب للمستشفى بعد أن خضع لإنعاش قلبي ورئوي في أرض الملعب.

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