بعدما كان مقررا إلغاؤها، كوبا أمريكا تنطلق وسط جدل كبير

2021-06-13 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس- الرياضة

بعد تأجيل لمدة سنة واستبعاد كولومبيا والأرجنتين من الاستضافة ورأي القضاء وانسحاب ثلاثة هيئات راعية، وجد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ضالته في البرازيل لتنظيم كوبا أمريكا في موعدها بفضل دعم الرئيس جايير بولسونارو، دعم قابله استياء جزء من الرأي العام البرازيلي.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى هذه المنافسة في 2020، لكنها أُجلت بسبب انتشار فيروس كورونا.

تنطلق مباريات بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، والتي تعد انعكاساً في جوانب كبيرة منها لبطولة كأس أوروبا، في الثالث عشر من يونيو الجاري بمباراة افتتاحية بين البرازيل وفنزويلا.

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