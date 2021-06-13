فلكيون يكشفون أول أيام عيد الأضحى بالمغرب

2021-06-13 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

توقعت حسابات فلكية أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب الأربعاء 21 يوليوز المقبل، موافقا للعاشر من شهر ذي الحجة من سنة 1442 هجرية.

وبحسب “جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر” فإن رؤية هلال شهر ذي الحجة في المغرب سيكون مساء يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الموافق للعاشر من يوليوز 2021م، ستكون “عسيرة جدا”.

كما أشارت نفس الجمعية الفلكية أن يحل عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية وبلدان إسلامية عديدة يوم الثلاثاء 20 يوليوز المقبل، أي يوما واحدا قبل احتفال المغرب بأول أيام العيد.

ويعتمد المغرب في مراقبته لأهلة الأشهر القمرية الرؤية المجردة لنظارة الأوقاف ومقابلتها مع نتائج الحسابات الفلكية، والتي تقوم على آخر التطورات التي توصل إليها علماء الفلك في حساب أطوار الشروق والغروب في أي نقطة من العالم والتي في غالب الأحيان ما تتطابق مع رصد كل منهما بالعين المجردة.

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