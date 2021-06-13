مصرع شخص وإصابة آخر في حادثة سير خطيرة بالحسيمة

هبة بريس- الحسيمة

لقي شخص مصرعه، أمس السبت ، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى جماعة “تفروين” التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، إثر انقلاب سيارة بأحد المنعرجات.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان فقدان سائق السيارة السيطرة على المقود، تسبب في خروجها عن مسارها وانقلابها بمنعرج شديد الانحدار، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة وإصابة مرافقه بجروح وصفت بالمتفاوتة، تطلبت نقله الى مستعجلات مستشفى الحسيمة الاقليمي.

وإنتقلت السلطة ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث عاينت الحادثة لفتح تحقيق حول ملابساتها، كما أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسيمة.

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