طقس الأحد.. استمرار الأجواء الحارة بأغلب مناطق المملكة

2021-06-13 / 9:32 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وحارا نسبيا داخل البلاد.

ومن المتوقع أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة، خلال الصباح والليل، بالسواحل الأطلسية والمتوسطية. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة بعد الزوال بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والريف وشرق الواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية أو زخات ورعد محلي.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. وستهم زوابع رملية محلية الجنوب-الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب، الجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة من الشمال إلى الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 24 و31 درجة بسهول المحيط الأطلسي وأودية ملوية، وما بين 31 و38 درجة بالسايس والشرق وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وسوس وتانسيفت والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي وباقي المناطق الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وبالسواحل الأطلسية الشمالية، وقليل الهيجان إلى هائج بسواحل شمال بوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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