فرنسا.. 30 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

هبة بريس- وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أنه تم السبت تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، داعيا إلى “كسب المعركة ضد الفيروس”.

وكتب كاستيكس على تويتر “الهدف تحقق. شكرا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح”. وكان تحقيق هدف الـ30 مليونا متوقعا الثلاثاء المقبل.

وأكدت السلطات الصحية، أن التحسن في الوضع الصحي في فرنسا ورفع القيود تدريجياً في الحياة اليومية ينبغي ألا يترافق مع تخفيف الحذر.

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