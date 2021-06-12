الكنبوري: إسبانيا ستخسر في إقحام أمريكا في أزمتها الدبلوماسية مع المغرب
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الكنبوري : المغرب رد الصاع صاعين لإسبانيا بعد 19 سنة

2021-06-12 / 11:17 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي ادريس الغنبوري ” يبدو أن المغرب رد الصاع صاعين لإسبانيا بعد 19 سنة” قبل ان يضيف ” ظنت إسبانيا أن المغرب نسي لكن الدول لها ذاكرة”

واضاف الكنبوري ” إنها الإهانة التي وجهتها حكومة أزنار إلى المغرب في عام 2002 في جزيرة بيريخيل، أو ليلى، أو المعدنوس، يوم كان الملك محمد السادس حديث العهد بالحكم، لكن أزنار ـ المعروف بعدائه للمغاربة والمسلمين كما يتبين من مواقفه الحالية في المركز الذي يديره في أمريكا ـ تعامل بطريقة صليبية مع المغرب، وهدد بالحرب، وأراد أن يظهر بأن المغرب بلد ضعيف ليس بمقدوره الرد. وقتها تدخل كاتب الدولة الأمريكي كولن باول وقام بالوساطة لحل الخلاف ”

واسترسل بالقول ” اليوم إسبانيا هي التي تطلب الوساطة الأوروبية والأمريكية ”

وسجل الكنبوري ” تاريخ طويل من التجارب المرة بين البلدين والبرتغال، تتشكل سلسلة حلقاته من معركة وادي المخازن والعقاب والأرك وغيرها من الجولات التي كانت تجري في الميدان العسكري، واليوم في الميدان السياسي والديبلوماسي. قال كلاوزفيتز إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، لكنه نسي أن السياسة نفسها هي الحرب ذاتها لكن بوسائل أخرى ”

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تعليق واحد

  1. مع كل احترامي…
    تحاليل سطحية لا تمت للواقع و لا المنطق و لا الاخبار التي تتقاطر باي صلة..
    المغرب يحتاج إلى تشخيصات صريحة و جريئة لجعل المواطن في الصورة و مستعد للصدمات…
    و بذلك سيساير الاعلام و الجهات الرسمية مستوى وعي الشارع!!

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