التراخي وارتفاع الاصابات.. الصحة” تدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية

2021-06-12 / 7:14 مساءً
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هبة بريس- و م ع

دعت وزارة الصحة ،مجددا، المواطنات والمواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كوفيد – 19.

وذكر بلاغ للوزارة أنه “مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية الموسم الدراسي، وما يترتب عن ذلك من تنقلات وتجمعات واختلاط بين الأشخاص، وبالنظر إلى التراخي الملحوظ مؤخرا في التدابير الوقائية والحاجزية، فإن وزارة الصحة تهيب، من جديد، بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية واحترام التدابير الوقائية ضد كوفيد – 19 الموصى بها من طرف اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة، والسلطات الصحية ببلادنا”.

وأوضح البلاغ أن هذه التدابير والإجراءت الوقائية تشمل ارتداء القناع بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية. خصوصا مع الرفع التدريجي لتدابير الحذر الليلي وقرب استئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب.

وأكدت وزارة الصحة أن احترام الإجراءات الوقائية والحاجزية “يعد سلوكا مواطنا وتثمينا للمجهودات الجبارة المبذولة، وحفاظا على النتائج والمكتسبات المحققة”.

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‫2 تعليقات

  2. لنكن واقعيين الاصابات لن تتوقف حسب جميع الخبراء غير انه سوف يصبه مرض عادي غير فتاك لا داعي التخويف يجب ان تستمر الحياة و اخد بعض الاحتياطات مع التطعيم

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