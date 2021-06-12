توقف لقاء الدنمارك وفنلندا في “يورو 2020” بعد سقوط اللاعب “اريكسون”

هبة بريس- الرياضة

أوقف حكم مباراة، الدنمارك وفنلندا، اللقاء، بعد سقوط كريستيان إيركسين لاعب الدنمارك.

وسقط لاعب الإنتر، حيث يحاول الطاقم الطبي إجراء الإسعافات الأولية للاعب في أرضية الملعب ، كما ظهرت معالم الصدمة على وجوه لاعبي الدنمارك، خوفا على حياة زميلهم الذي يلعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ويلتقي الدنمارك وفنلندا في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً وتستضيفها 11 مدينة مختلفة.

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