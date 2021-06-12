في أول تجربة لها في “الركادة”.. سعيدة شرف تطرح “العرس في دارنا “

نجلاء مزيان - هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية سعيدة شرف يوم أمس الجمعة 11 يونيو 2021، جديدها الغنائي “العرس في دارنا ” و المصور على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و بحضور مجموعة من أصدقائها المشاهير، الحفل الذي أقامته بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، أصدرت الفنانة المغربية جديدها الفني الذي خاضت فيه تجربة “الركادة”.

الأغنية من كلمات و ألحان هشام ختيرو، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب المخرج كريم بنيس، كما حضر الحفل كل من دنيا بوطازوت، إدريس ومهدي، طاليس، الراقصة نور، خالد بناني، خبير المكياج جواد قنانة، دعاء اليحياوي و آخرون …

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