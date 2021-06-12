الدريوش .. حزب العهد الديمقراطي يعلن اندماجه مع حزب الإستقلال

هبة بريس - وجدة

أعلن حزب العهد الديمقراطي، مساء اليوم السبت 12 يونيو الجاري من مدينة الدرويش، اندماجه رسميا مع حزب الاستقلال.

وجاء الإعلان الرسمي للاندماج خلال كلمة للأمين العام لحزب العهد الديمقراطي عبد المنعم الفتاح أثناء اللقاء التواصلي لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال مع ساكنة إقليم الدريوش، تحت شعار “أولوية تنمية المناطق الحدودية في برنامج حزب الاستقلال” .

تجدر الإشارة إلى أن حزب العهد الديموقراطي تأسس سنة 2002 على يد نجيب الوزاني.

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