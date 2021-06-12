ضبط شُحنة مخدرات على متن سيارة مستشار جماعي بالعرائش

2021-06-12 / 6:02 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة “أزوادة” التابعة ترابيا لاقليم العرائش ، أمس الجمعة، من ضبط شحنة مخدرات على متن سيارة يقودها مستشار جماعي.

وبحسب مصادر الموقع فان الشحنة البالغ وزنها 10 كيلوغرامات، ضبطت على متن سيارة المستشار الجماعي، إثر عملية تفتيش من طرف عناصر الدرك الملكي عند توقيف صاحبها.

وقد تم وضع المستشار الجماعي رهن الاعتقال، كما تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر تلك المخدرات والوجهة التي كان يقصدها الموقوف لتهريب تلك الشحنة.

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