كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 455 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-12 / 5:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 455 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 523.620 حالة.

كما سجلت 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9207 حالة وفاة.

و سجلت 335 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 510.958 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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