الصورة تعبيرية

“نواب اليمن”: قرار البرلمان الأوربي تدخل سافر في شؤون المغرب السيادية

2021-06-12 / 4:03 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أن هذا القرار “لا يقوم على أية أسس موضوعية ولم يراع سيادة المملكة المغربية وسياستها البناءة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية”.

وذكر البرلمان اليمني، في بيان على موقعه الإلكتروني أنه تابع “القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية وجملة الاتهامات التي أوردها بحق المملكة وتحميلها مسؤولية أزمة الهجرة القائمة بينها وبين دولة إسبانيا”.

وتابع البيان أن مجلس النواب اليمني إذ يؤكد عدم صواب ذلك القرار الذي يمثل تعقيدا للأزمة ولا يعطي أي حل لمعالجة جذور المشكلة وأسبابها بقدر ما زاد من حدتها، ي سجل أن هذا القرار “هو بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية المغربية”.

وأبرز تأييد مجلس النواب اليمني لكل الخطوات التي تقوم بها المملكة المغربية والتي أثبتت تعاملها الحكيم وحرصها المسؤول في مكافحتها للإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر وفاء لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي والمحيط الإقليمي والتي أسهمت بشكل فاعل في الحد من هذه الظواهر خلال السنوات الأخيرة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدريوش .. حزب العهد الديمقراطي يعلن اندماجه مع حزب الإستقلال

الدريوش .. حزب العهد الديمقراطي يعلن اندماجه مع حزب…

2021-06-12 / 5:46 مساءً
Photo of الرميد: البرلمان الأوربي انحاز بطريقة خاطئة إلى اسبانيا

الرميد: البرلمان الأوربي انحاز بطريقة خاطئة إلى اسبانيا

2021-06-12 / 5:34 مساءً
Photo of الملك ل”بوتين”: حريصون على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

الملك ل”بوتين”: حريصون على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين…

2021-06-12 / 3:47 مساءً
Photo of الرميد في رسالة مبهمة: غبت عن الحزب لأسباب لاحاجة لذكرها

الرميد في رسالة مبهمة: غبت عن الحزب لأسباب لاحاجة…

2021-06-12 / 12:07 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا حول مؤتمر برلين 2

بوريطة يتباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة…

2021-06-12 / 10:23 صباحًا
Photo of مجلس التعاون الخليجي: نستغرب لقرار البرلمان الأوروبي

مجلس التعاون الخليجي: نستغرب لقرار البرلمان الأوروبي

2021-06-12 / 9:45 صباحًا
Photo of برلمانيون يؤكدون ضرورة الحفاظ على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

برلمانيون يؤكدون ضرورة الحفاظ على الشراكة بين المغرب والاتحاد…

2021-06-11 / 11:52 مساءً
Photo of بوريطة : صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا سيسفر عن “نتائج عكسية”

بوريطة : صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا سيسفر…

2021-06-11 / 7:30 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يرفض بشدة المُغالطات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي

مجلس المستشارين يرفض بشدة المُغالطات الواردة في قرار البرلمان…

2021-06-11 / 6:49 مساءً
Photo of “اليونسيف” تُشيد بقرار المغرب تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين

“اليونسيف” تُشيد بقرار المغرب تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين

2021-06-11 / 5:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق