البيضاء.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين السبع

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار تتبع كافة التدابير والاجراءات المصاحبة لسير امتحانات الاستحقاق الوطني للباكالوريا، حط وفد من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، الرحال صباح اليوم السبت بمركز إجراء الامتحان السجن المحلي عين السبع بالبيضاء، للوقوف على سير الإجراء، حيث يجتاز نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية الاختبارات الوطنية الموحدة، تنطوي على أبعاد تربوية وإنسانية رفيعة.

الوفد الذي ترأسه مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبد المومن طالب، تأتي في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين لهذا الاستحقاق، والإشادة بالجهود التنظيمية المبذولة؛ إذ كان خلال جولاته المتعددة، وبكل قاعة من قاعات الإجراء، حيث نوه بالدور المحوري الذي تقوم به الأطر الإدارية والتربوية، وموظفي إدارة السجن المحلي عين السبع، على ما أبدوه من استعداد وانخراط ملحوظين لإنجاح الاستحقاق الوطني الهام في مختلف محطاته، متمنيا للمترشحات والمترشحين كامل النجاح والتوفيق.

عبد المومن طالب الذي كان مرفوقا بالمديرة الإقليمية بمديرية عين السبع الحي المحمدي، ورئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، حرص على تثبيت الإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء للكمامة، وتوفير للمعقمات، والتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، مؤكدا على أن عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون الامتحان الوطني الموحد قطب الآداب والتعليم الأصيل بهذا المركز، قد بلغ 23 مترشحا ومترشحة (4 منهم إناثا و19 ذكورا)، مع العلم أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الامتحان الوطني الموحد القطب العلمي والتقني والمهني بالمركز ذاته، بلغ 39 مترشحا.

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