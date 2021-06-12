البيضاء.. امتحانات الباكالوريا تدخل سجن عين السبع

2021-06-12 / 2:05 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

في إطار تتبع كافة التدابير والاجراءات المصاحبة لسير امتحانات الاستحقاق الوطني للباكالوريا، حط وفد من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، الرحال صباح اليوم السبت بمركز إجراء الامتحان السجن المحلي عين السبع بالبيضاء، للوقوف على سير الإجراء، حيث يجتاز نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية الاختبارات الوطنية الموحدة، تنطوي على أبعاد تربوية وإنسانية رفيعة.

الوفد الذي ترأسه مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبد المومن طالب، تأتي في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين لهذا الاستحقاق، والإشادة بالجهود التنظيمية المبذولة؛ إذ كان خلال جولاته المتعددة، وبكل قاعة من قاعات الإجراء، حيث نوه بالدور المحوري الذي تقوم به الأطر الإدارية والتربوية، وموظفي إدارة السجن المحلي عين السبع، على ما أبدوه من استعداد وانخراط ملحوظين لإنجاح الاستحقاق الوطني الهام في مختلف محطاته، متمنيا للمترشحات والمترشحين كامل النجاح والتوفيق.

عبد المومن طالب الذي كان مرفوقا بالمديرة الإقليمية بمديرية عين السبع الحي المحمدي، ورئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، حرص على تثبيت الإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء للكمامة، وتوفير للمعقمات، والتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، مؤكدا على أن عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون الامتحان الوطني الموحد قطب الآداب والتعليم الأصيل بهذا المركز، قد بلغ 23 مترشحا ومترشحة (4 منهم إناثا و19 ذكورا)، مع العلم أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الامتحان الوطني الموحد القطب العلمي والتقني والمهني بالمركز ذاته، بلغ 39 مترشحا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنويه بأكاديمية جهة الدارالبيضاء-سطات في إنجاح امتحانات البكلوريا

تنويه بأكاديمية جهة الدارالبيضاء-سطات في إنجاح امتحانات البكلوريا

2021-06-11 / 3:05 مساءً
Photo of امتحانات الباكالوريا تمر بإقليم الجديدة في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا + فيديو

امتحانات الباكالوريا تمر بإقليم الجديدة في ظروف استثنائية فرضتها…

2021-06-09 / 3:23 مساءً
Photo of أكاديمية الرباط سلا: نسبة المترشحين الحاضرين للامتحانات بلغت 38، 93 %

أكاديمية الرباط سلا: نسبة المترشحين الحاضرين للامتحانات بلغت 38،…

2021-06-09 / 1:29 مساءً
Photo of فتح باب الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم العالي

فتح باب الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم العالي

2021-06-08 / 8:29 مساءً
Photo of بالخميسات.. امزازي والفردوس يقفان على سير امتحانات البكالوريا

بالخميسات.. امزازي والفردوس يقفان على سير امتحانات البكالوريا

2021-06-08 / 2:14 مساءً
Photo of وسط إجراءات استثنائية.. انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مدن المملكة

وسط إجراءات استثنائية.. انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مدن المملكة

2021-06-08 / 9:09 صباحًا
Photo of التعليم الأولي في صلب اهتمامات وأولويات السلطات التربوية بالجديدة

التعليم الأولي في صلب اهتمامات وأولويات السلطات التربوية بالجديدة

2021-06-07 / 1:30 مساءً
Photo of إعلان نتائج مباراتي الربوتيات التربوية والأولمبياد الوطنية في علوم المهندس

إعلان نتائج مباراتي الربوتيات التربوية والأولمبياد الوطنية في علوم…

2021-06-07 / 1:17 مساءً
Photo of وزارة التعليم تصدر بلاغا جديدا بخصوص مواعيد امتحانات البكالوريا

وزارة التعليم تصدر بلاغا جديدا بخصوص مواعيد امتحانات البكالوريا

2021-06-06 / 7:21 مساءً
Photo of وزارة التربية الوطنية تنفي ما يتم تداوله حول مجانية التعليم

وزارة التربية الوطنية تنفي ما يتم تداوله حول مجانية…

2021-06-06 / 1:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق