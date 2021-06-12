وسط إقبال ضعيف.. انطلاق الانتخابات البرلمانية بالجزائر

هبة بريس - وكالات

وسط إقبال وصف ب”الضعيف”، بدأ التصويت صباح اليوم السبت في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الجزائريين لاختيار ممثليهم في البرلمان من قوائم مرشحي الأحزاب والمستقلين.

وتجرى هذه الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء الحراك الشعبي وفق نظام اقتراع جديد.

وفتحت مكاتب التصويت فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر.

وتغلق في السابعة مساء من اليوم نفسه، مع إمكانية تمديد عمليات التصويت في بعض المراكز.

ويقاطع هذه الانتخابات المبكرة العديد من الأحزاب السياسية والمواطنين.

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