السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
الصورة تعبيرية

السعودية لا تسمح لمواطني العالم بأداء مناسك الحج هذه السنة

2021-06-12 / 12:13 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

وشددت الوزارة في بيان على “ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين”.

وتابعت: “تؤكد وزارة الحج والعمرة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدّسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب سرقته مبلغا ماليا لعمه.. مصري يضرب طفله “حتى الموت”

بسبب سرقته مبلغا ماليا لعمه.. مصري يضرب طفله “حتى…

2021-06-12 / 1:42 مساءً
Photo of وسط إقبال ضعيف.. انطلاق الانتخابات البرلمانية بالجزائر

وسط إقبال ضعيف.. انطلاق الانتخابات البرلمانية بالجزائر

2021-06-12 / 12:45 مساءً
Photo of بوتين: ترامب شخصية استثنائية موهوبة وغير عادية

بوتين: ترامب شخصية استثنائية موهوبة وغير عادية

2021-06-12 / 11:20 صباحًا
Photo of البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي “فايزر” و”مودرنا”

البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي…

2021-06-12 / 9:55 صباحًا
Photo of ألمانيا.. مراهق يحتال على السكك الحديدية في تذاكر بقيمة 270 ألف يورو

ألمانيا.. مراهق يحتال على السكك الحديدية في تذاكر بقيمة…

2021-06-12 / 7:30 صباحًا
Photo of كوبنهاغن تتهم روسيا بانتهاك طائراتها لأجواء الدنمارك

كوبنهاغن تتهم روسيا بانتهاك طائراتها لأجواء الدنمارك

2021-06-11 / 11:29 مساءً
Photo of يورو 2020.. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية في افتتاح أمم أوروبا

يورو 2020.. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية في افتتاح أمم…

2021-06-11 / 10:43 مساءً
Photo of العفو الدولية : ممارسات الصين ضد الإيغور تصل حد جرائم ضد الإنسانية

العفو الدولية : ممارسات الصين ضد الإيغور تصل حد…

2021-06-11 / 9:42 مساءً
Photo of الصين تعلن اكتشاف فيروسات “جديدة” قادرة على الانتقال للبشر

الصين تعلن اكتشاف فيروسات “جديدة” قادرة على الانتقال للبشر

2021-06-11 / 9:31 مساءً
Photo of بريطانيا.. سلالة “دلتا” الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى طبيعتها

بريطانيا.. سلالة “دلتا” الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى…

2021-06-11 / 8:52 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق