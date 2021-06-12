مصطفى الرميد

الرميد في رسالة مبهمة: غبت عن الحزب لأسباب لاحاجة لذكرها

2021-06-12 / 12:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وجه القيادي عن حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، رسالة “مبهمة” إلى زملائه بالحزب.

وقال الرميد في الرسالة التي نشرها بحسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ” سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.. وبعد، فقد غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لاحاجة لذكرها.”

ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، يضيف الرميد، “فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ماأنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح. “

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