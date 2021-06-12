طانطان.. فتح تحقيق في ظروف انتحار شخص كان في ضيافة الأمن

هبة بريس - طانطان

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات الاشتباه في إقدام شخص من ذوي السوابق القضائية على وضع حد لحياته خلال سريان فترة الحراسة النظرية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه به في حالة سكر وخرق لحالة الطوارئ الصحية، بعدما كان يشكل موضوع مذكرة بحث بسبب الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، غير أنه أقدم على محاولة الانتحار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما استدعى نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف حيت وافته المنية.

وأضاف المصدر أنه قد تم إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي، مشيرا إلى أنه تم تفريغ محتوى كاميرا المراقبة لمكان الوضع تحت الحراسة النظرية لأغراض البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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