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إيطاليا.. مخدر الكوكايين يوقع مغربية بقبضة الكارابنييري

2021-06-12 / 10:50 صباحًا
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عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

أوقفت عناصر الدرك الإيطالي ” الكارابنييري ” بسان جيوفاني لوباتوتو ، بناءً على كمين محكم، امرأة مغربية يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وحسب مصادر رفيعة المستوى، فق، جرى توقيف المشتبه فيها فورا وصولها إلى ساحة “دي جاسبيري في المركز الكبير خارج مدينة فيرونا على متن سيارتها ، حيث أسفرت عملية تفتيش عن حجز غراميين ونصف من مخدر الكوكايين و 750 يورو.

ووفق المصدر ذاته فإن عملية الإنتقال والتفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيها أسفرت عن حجز 10غراما من مخدر الكوكايين مخبأ باحكام في الخزانة بغرفة النوم وهاتفين محمولين ومبلغ مالي زهيد قدره 2900يورو يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه المدعي العام نيكولا مارشيوري، وذلك من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي

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