يورو 2020.. إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية في افتتاح أمم أوروبا

هبـة بريس ـ رياضة

حقق منتخب إيطاليا فوزا غاليا على نظيره المنتخب التركي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، في افتتاح منافسات بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي سويسرا وويلز، وسيلتقيان في مواجهة قوية غدا السبت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتقام منافسات النسخة الـ16 من أمم أوروبا التى تستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وسط إجراءات مشددة في 11 مدينة أوروبية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والذى تسبب في تأجيل إنطلاقها لمدة عام بعدما كان مقررا لها صيف 2020.

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