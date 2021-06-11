لخطوط الملكية المغربية تبرمج 315 رحلة أسبوعية لنقل مغاربة العالم
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الخطوط الملكية المغربية تبرمج 315 رحلة أسبوعية لنقل مغاربة العالم

2021-06-11 / 10:04 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

كشفت الخطوط الملكية المغربية أنها ستبرمج حوالي 315 رحلة أسبوعية تربط بين المغرب، وخمس بلدان رئيسية، ما بين 15 يونيو، و15 شتنبر 2021 حيث يتمركز مغاربة العالم ( فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة).

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها “تقترح عرضا يناهز 2.5 مليون مقعد، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري، إلى 15 شتنبر 2021”.

وأوضحت أن “هذا العرض الخاص بصيف 2021 يمثل72 في المائة من العرض المُنجز خلال الفترة ذاتها برسم 2019”, وتقترح شركة الخطوط الملكية المغربية، أسبوعيا، 162 رحلة في اتجاه فرنسا، 76 نحو إسبانيا، و35 نحو إيطاليا

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‫9 تعليقات

  3. أدعو جميع مغاربة العالم، و أنا أولهم، إلى حجز الخطوط الملكية المغربية أولا و قبل كل شيء.
    علينا التضامن مع الشركة الوطنية، و ليس شركة إيبيريا أو إير فرانس أو غيرهما.
    عاش المغرب ملكا و شعبا.

  4. خطوة حسنة ومبادرة مشكورة عليه خ.م.م بشرط ان تكون الاثمنة في المتناول اما ادا كانت تنتهز الفرصة لتعويض عن خسائر فترة الجاءحة فهدا مرفوض.ووجب على الحكومة مضاعفة السفن ما بين سات-الناظور وسات-طنجة وكدلك جنوى والطنجة والناظور حتى نتيح الفرصة لكل المغاربة العودة إلى المغرب والا نقدم كعكة الى اسبانيا بدفع المغتربين في دول اوروبا بقضاء عطلتهم في هدا البلد العدو في حالة استعصى عنهم المجيء إلى المغرب لغلاء التذاكر.

  5. نضرا للضروف الراهنة الإنتخابات على الأبواب في حاجة ملح للناخبين .
    ونضهر بعض الإهتمام للجالية المقيمة بالخارج وبعض العملة الصعبة كذالك في صالحنا ونكون قد قدفنا سرب من الطيور بي رصاصة واحدة .

  6. جميل اخيرا اخوتنا في المهجر جاءهم الفرج مرحبا بهم وطنهم يحن إليهم المرجو من أخواتهم في الوطن استقبالهم استقبالها يليق بطول غيابهم

  7. الجالية المغربية ايضا عانت من تبعات كوفيد 19 لكن للاسف عوض ان اثمنة تكون في متناول الجميع لكي تتمكن الجالية كن صلة الرحم مع عائلتها استغلت الخطوط الجوية الظرفية وغالت في اثمنة التذاكر

  8. خطوة جيدة و لكن الخطوط الملكية اغلى من الجميع ، زائد عجرفة المضيفات لقد قاطعتها من 2010 و ساقاطع السفر ، الظروف المادية سامحة و لكن افضل السفر بالسيارة ولأن أذهب إلى سيت تبعد فقط ب 300 كلم عن منزلي

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