بريطانيا.. سلالة "دلتا" الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى طبيعتها
الصورة تعبيرية

بريطانيا.. سلالة “دلتا” الهندية تهدد بجهود إعادة الحياة إلى طبيعتها

2021-06-11 / 8:52 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

يهدد تفشي سلالة “دلتا” من فيروس كورونا (التي اكتشفت لأول مرة في الهند) بوتائر سريعة في إنجلترا خطط الحكومة البريطانية للتراجع عن القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار الوباء.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بسلالة “دلتا” في المملكة المتحدة ارتفعت بواقع 29892 حالة وأصبحت 42323 إصابة، لافتة إلى أن أكثر من 90% من الحالات الجديدة تعود إلى هذه الطفرة.

وتعكس هذه الأرقام زيادة ملموسة في وتيرة تفشي السلالة الهندية، مقارنة مع 12431 إصابة تم رصدها في الأسبوع الماضي، غير أن سبب هذا الفارق ربما يعود إلى انتقال السلطات الصحية مؤخرا إلى أساليب فحص جديدة تتيح تشخيص الإصابات بهذه السلالة في غضون 48 ساعة فقط.

وقال الخبير الوبائي البريطاني البارز نيل فيرغسون الأربعاء الماضي إنه من المفترض أن سلالة “ديلتا” تتجاوز بمقدار 60% من حيث القدرة على التفشي سلالة “ألفا” التي اكتشفت في مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا وكانت الطفرة السائدة في البلاد سابقا.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوقعات لإعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين الماضي عما إذا كانت حكومته ستمضي في رفع إجراءات الإغلاق والعزل العام المفروضة حتى 21 يونيو أو سيتم تمديدها كافة أو جزئيا.

وحذر بعض العلماء من أن إبقاء القيود المفروضة سيتيح تخفيف الوضع لأن المزيد من الناس سيتلقون خلال هذه الفترة الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا.

وشدد الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات ضد كورونا، ناظم الزهاوي، في حديث لإذاعة “تايمز” على ضرورة توخي الحذر البالغ في دراسة موعد رفع القيود.

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