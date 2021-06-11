“اليونسيف” تُشيد بقرار المغرب تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين

هبة بريس

أشاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، الجمعة 11 يونيو، بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين في أوروبا.

ونوه مكتب اليونسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تغريدة على تويتر ، بجهود المملكة وخاصة قرار تسهيل عودة جميع الأطفال المغاربة غير المرفوقين المتواجدين في بلدان أوروبية تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وأعربت مؤخرا العديد من الهيئات الأممية عن ارتياحها لقرار المغرب المتعلق بتسهيل إعادة الأطفال المغاربة غير المرفوقين في أوروبا ، وللجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال الهجرة.

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