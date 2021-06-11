حاتم عمور وزوجته

موازاة و إصداره “أحلى إبداع”.. حاتم عمور يعلن تعافي زوجته من السرطان

2021-06-11 / 5:19 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص الفنان المغربي حاتم عمور على إعلان خبر شفاء زوجته هند التازي يوم حفل إطلاق جديده الفني باللهجة العراقية “أحلى إبداع” .

بدولة الامارت و بحضور مجموعة من أصدقائه المشاهير، كشف النجم المغربي عن تعافي زوجته و مديرة أعماله هند التازي من مرض السرطان.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر فيه حاتم عمور رفقة زوجته لحظة إعلانه خبر تعافيها قائلا :”أحسن خبر سمعتو فحياتي هو شفاء مراتي هند الحمد لله”.

و يشار أن حاتم عمور أصدر جديده الغنائي “أحلى إبداع”، المصور على طريقة الفيديو كليب، و الذي تخطى مليوني مشاهدة في ظرف وجيز .

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