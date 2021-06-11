ناصر بوريطة

بوريطة: علاقاتنا مع ليبيا تاريخية ودعم الرباط لها “غير محدود”

2021-06-11 / 4:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، على أن علاقات المملكة مع ليبيا تاريخية، مشددا على دعم الرباط غير المحدود وغير المشروط لهذا البلد.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة بالرباط، ذكر بوريطة أن المغرب ليست له أجندة في البلاد سوى عودة السلم والأمان.

وأضاف بوريطة، أن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة جدا، مشيرا إلى تفائله بشأن سير البلاد في الاتجاه الصحيح، ومشددا على أن الليبيين قادرون على تحقيق الاستقرار لبلدهم.

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تعليق واحد

  1. هناك فرق كبير في ما يخص العمل في سبيل حل الازمة الليبية فالديبلوماسية المغربية تتوخى العمل السياسي والزفاف بين جميع الفرقاء اما نظام العصابة العسكرية في الجزائر وعلى لسان الدمية تبون وخلال تعليقه على جواب الجزيرة حول ليبيا فإنه أشار إلى إمكانية تدخل نظامه عسكريا وهذا ما يهدد السلم والأمن في المنطقة المغاربية….نظام بوصبع يتناقض مع خطاباته الكاذبة….

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