كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

خلال 24 ساعة.. تسجيل 400 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-11 / 4:31 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 400 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 523165 حالة.

كما سجلت 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9202 حالة وفاة.

و سجلت 324 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 510623 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الخطوط الملكية المغربية تبرمج 315 رحلة أسبوعية لنقل مغاربة العالم

الخطوط الملكية المغربية تبرمج 315 رحلة أسبوعية لنقل مغاربة…

2021-06-11 / 10:04 مساءً
Photo of الناظور ..إتلاف وإحراق كميات مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها

الناظور ..إتلاف وإحراق كميات مهمة من المخدرات بمختلف أنواعها

2021-06-11 / 9:13 مساءً
Photo of الشرقاوي : الخلاف الاسباني المغربي ثنائي وحله في “المواجهة “

الشرقاوي : الخلاف الاسباني المغربي ثنائي وحله في “المواجهة…

2021-06-11 / 8:24 مساءً
Photo of محلل سياسي : تدريبات “الأسد الإفريقي 2021” تكرس مكانة المغرب قاريا ودوليا

محلل سياسي : تدريبات “الأسد الإفريقي 2021” تكرس مكانة…

2021-06-11 / 7:46 مساءً
Photo of عصيد : ما حدث لسليمان الريسوني يطرح مُعضلة “الحبس الاحتياطي”

عصيد : ما حدث لسليمان الريسوني يطرح مُعضلة “الحبس…

2021-06-11 / 6:21 مساءً
Photo of أمن القنيطرة توقف شخصا أحدث فوضى بالشارع العام

أمن القنيطرة توقف شخصا أحدث فوضى بالشارع العام

2021-06-11 / 5:27 مساءً
Photo of الONCF تحتفي باليوم العالمي للتوعوية بمخاطر العبور “الفوضوي” للممرات

الONCF تحتفي باليوم العالمي للتوعوية بمخاطر العبور “الفوضوي” للممرات

2021-06-11 / 1:36 مساءً
Photo of تقرير.. النساء المثقفات الأكثر عرضة للتحرش و إرسال المقاطع الإباحية

تقرير.. النساء المثقفات الأكثر عرضة للتحرش و إرسال المقاطع…

2021-06-11 / 10:59 صباحًا
Photo of وزارة الصحة تعتزم بلورة استراتيجية لتحسين ظروف العاملين بالقطاع

وزارة الصحة تعتزم بلورة استراتيجية لتحسين ظروف العاملين بالقطاع

2021-06-11 / 9:45 صباحًا
Photo of مركز العمليات : تدريبا ت “الأسد الإفريقي 2021” تجري في “ظروف مثالية”

مركز العمليات : تدريبا ت “الأسد الإفريقي 2021” تجري…

2021-06-11 / 8:00 صباحًا

تعليق واحد

  1. علاش كاتحطو هاد التصويرة ديال هادا ولا هادي.وجوهاتهم وجه الشر يا لطيف.كتبغيو تخلعو الناس.اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق