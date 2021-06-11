كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 400 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-11 / 4:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 400 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 523165 حالة.

كما سجلت 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9202 حالة وفاة.

و سجلت 324 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 510623 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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