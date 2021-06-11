سعد الدين العثماني

العثماني: المغرب حريص على تطوير علاقات الشراكة مع دول افريقيا

2021-06-11 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، آولي إوجين أكا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي بجمهورية كوت ديفوار، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، في إطار مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسات المماثلة في إفريقيا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بعلاقات الصداقة العريقة والمتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، وكذا بمستوى التعاون الثنائي الذي يشمل العديد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادل الثقافي.

وبهذه المناسبة، جدد رئيس الحكومة حرص المغرب على تطوير وتنويع علاقات الشراكة التي تربطه مع مختلف الدول الإفريقية، وتشبثه بدعم ومواكبة التنمية في القارة من خلال الاستثمارات المغربية العمومية والخاصة، وبرامج نقل الخبرات، وبرامج تكوين الأطر في مختلف المؤسسات الوطنية، وذلك في إطار السياسة الإفريقية التي يقودها الملك محمد السادس.

كما أكد الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص سفير جمهورية كوت ديفوار بالرباط، على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإفريقية، والهيئات المماثلة لها، في مواكبة السياسات العمومية في مختلف مجالات التنمية، ومساهمتها الوازنة في تحقيق الاندماج الإفريقي.

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