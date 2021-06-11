البرلمان العربي

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة للرد على قرار البرلمان الأوروبي

2021-06-11 / 3:55 مساءً
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هبة بريس

يعقد البرلمان العربي جلسة طائرة بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم الجمعة أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، “يأتي انطلاقاً من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.

وذكر العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزا أن “إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة”.

وفي وقت سابق أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره نظيره الأوروبي بشأن المملكة المغربية ، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة.

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‫3 تعليقات

  2. تحية لاخواننا العرب على هذه المواقف الوحدوية الشجاعة ومؤازرتنا ضد المحتل الإسباني الغاشم وتستره وراء العباءة الأوروبية البالية….وما يكز في التفس هو كيد وظلم ذوي القربى.

  3. اصبحت اسبانيا ذليلة فاليوم أخد الكلب سانشيز موعد للقاء بايدن لتبريد العلاقة بينه وبين المغرب وأصبحت الصحافة تتبجح وتترنم بهدا الموعد الذي سيجمعهما ببروكسيل

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