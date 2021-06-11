بعد حاتم عمور.. نعمان بلعياشي يحصل على الإقامة الذهبية

2021-06-11 / 3:32 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي نعمان بلعياشي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

و نشر الفنان الشاب بنفس المنصة صورة توثق تسلمه الإقامة الذهبية مرفوقة بالتعليق التالي :”الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة و حكامها و شيوخها الأكارم لمنحي سمة الإقامة الذهبية والله ولي التوفيق”.

و يشار أن نعمان بلعياشي ليس المغربي الوحيد الحاصل على الإقامة الذهبية، بل حصل قبله كل من المنتج ناذر الخياط المعروف ب”ريدوان” و كذا الفنان حاتم عمور.

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