بعد حاتم عمور.. نعمان بلعياشي يحصل على الإقامة الذهبية

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي نعمان بلعياشي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

و نشر الفنان الشاب بنفس المنصة صورة توثق تسلمه الإقامة الذهبية مرفوقة بالتعليق التالي :”الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة و حكامها و شيوخها الأكارم لمنحي سمة الإقامة الذهبية والله ولي التوفيق”.

و يشار أن نعمان بلعياشي ليس المغربي الوحيد الحاصل على الإقامة الذهبية، بل حصل قبله كل من المنتج ناذر الخياط المعروف ب”ريدوان” و كذا الفنان حاتم عمور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0