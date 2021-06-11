أضرم النار في سيارة للقوات العمومية.. توقيف شخص بسلا

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عمومية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، زوال أمس الخميس، وهو في حالة غير طبيعية على إضرام النار في سيارة للقوات العمومية كانت مستوقفة أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة سلا، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على ولاعة وقنينة بلاستيكية بها كمية من المحروقات، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0