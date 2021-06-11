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الناظور.. اختناق حوالي 56 شخصا جراء تسرب مادة غازية داخل معمل

2021-06-11 / 12:57 مساءً
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هبة بريس - وجدة

أدى تسرب مادة غازية صباح اليوم الجمعة 11 يناير الجاري بمعمل الكرامة لتدوير الألياف للملابس المستعملة ببني أنصار التابعة ترابيا لإقليم الناظور في اختناق العشرات من العمال و العاملات .

و حسب مصدر مطلع، فإن إحدى العاملات تسببت في التسرب من احدى عبوات الغاز عن طريق الخطأ مما نتج الى انتشاره و اصابة عشرات العاملين.

وفور علمها بالخبر، سارعت سيارات الوقاية المدنية و الهلال الاحمر بنقل حوالي 56 مصابا من المعمل للمستشفى الحسني حيث يخضعون للعلاج .

و أشار نفس المصدر، ان معظم حالات الاختناق المسجلة غير خطيرة.

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تعليق واحد

  1. يذكرنا بكارثة طنجة مرة أخرى اين مراقبة السلامة في أماكن العمل ،،توفير مسالك النجاة تلقائيا عند وقوع طارئ ما،،،وزارة التشغيل تاتي فقط لملاحظة المشهد ،،

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